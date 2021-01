Twintig jaar durende burenruzie moet opnieuw voor rechter beslecht worden: “Ik heb zijn tanden niet uitgeslagen”

Diest/Aarschot/Tielt-Winge/Boutersem Onze redactie ging op cadeautjes­jacht: met deze zeven lokale pakjes scoor je ongetwij­feld

11 december We mogen dan wel niet met z’n allen samen kerst of oudjaar vieren en we zullen ook minder mensen kunnen knuffelen en zoenen om middernacht, maar dat wil niet zeggen dat we geen pakjes kunnen geven aan onze dierbaren. Wij helpen je graag bij je zoektocht naar dat ideale geschenk voor je partner, kinderen en grootouders. We gingen voor u op cadeautjesjacht in het Hageland.