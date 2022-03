Troostplek met kunstwerk ingehuldigd in de Beemden

“Voor heel veel nabestaanden was dit afscheid extra zwaar omdat ze moesten rekening houden met beperkingen of omdat het afscheid moest gebeuren in kleine kring”, zegt Lore Fourie, schepen van Burgerzaken en Begraafplaatsen. “Als stad willen we er ook zijn om ondersteuning te bieden in droeve momenten. Samen met de kunstenaars Sarah Dhont, Kobe Lecompte en Wilfried Roosen hebben we in de Beemden een troostplek ingericht.”