Trein met 20 reizigers staat stil in Landen door probleem met bovenleiding: NMBS legt vervangbussen in

Zesde editie van Relax & Run: dwars door de Getevallei

Op zondag 17 juli organiseert de gemeente Linter voor de zesde keer Relax & Run. Een evenement dat in de voormiddag uit een ochtendjogging van zes of tien kilometer bestaat en in de namiddag volgen de optredens aan het gemeentehuis. Het evenement is jaarlijks een voltreffer.

8 juli