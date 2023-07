Subsidie voor waterpreventieve maatregelen

Vooruit Tienen vraagt meer aandacht voor basistaken en betreurt aankondi­gings­po­li­tiek : “Ook de bestaande middelen beter aanwenden is geen overbodige luxe”

Stad Tienen organiseerde op 7 juni een “Trefdag” in een poging haar burgers te informeren van de toekomstige grote projecten in onze Stad. Ook in het driemaandelijks stadsmagazine Tiens kwamen enkele projecten aan bod. Zonder meer mooie projecten en erg mooi in beeld gebracht. Maar de impact hiervan wordt onvoldoende meegegeven, zo wordt er volgens ons te weinig informatie gegeven over de te verwachten kostprijs van de projecten. Oppositiepartij Vooruit Tienen hekelt deze aanpak. “De voorafgaande studies, de communicatiemiddelen, een nieuw logo en de uitgaves van stadsmagazine ontbreken.”