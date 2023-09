Florine Minot (105) uit reeks ‘De Oudste Belgen’ overleden: “Iedere dag ging ze een klein beetje achteruit”

De Tiense Florine Minot (105) is begin deze week overleden in het WZC Vondelhof in Roosbeek, bij Boutersem. De kranige dame vertelde eerder deze maand nog uitvoerig in onze krant over haar leven. Helaas ging het nadien achteruit. Ze is op 28 augustus rustig ingeslapen.