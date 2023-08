Buurtbewo­ners voeren actie tegen herinrich­ting van ‘t Schip: “Heel negatieve impact op mobiliteit en leefbaar­heid”

Tienen is begonnen met de werkzaamheden aan ’t Schip in het centrum van de stad. Het plein wordt heringericht tot een nieuwe ontmoetingsplek met veel groen, maar niet iedereen is blij met dit idee. Tal van buurtbewoners zijn zaterdag bijeengekomen om hun ongenoegen te uiten over de verwachte gevolgen van het project. “Dit zal een aanzienlijke impact hebben op mobiliteit en leefbaarheid,” vertelt Steven Demedts.