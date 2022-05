Stadsbestuur steunt leerlingen van internaat De Kolifant: “Indien er zou blijken dat er onvoldoende zorg is voor deze jongeren of te weinig werkingsbudget, dan is actie nodig”

LandenInternaat De Kolifant in de Molenbergstraat in Landen sluit 30 juni definitief te deuren. Een heleboel jongeren lieten gisteren in Landen van zich horen . Ze liepen met spandoeken al fluitend door de Landense straten en brachten een bezoek aan de gemeenteraad. Ze betreuren de sluiting van het internaat Kolifant.

Begin dit jaar nam de voorzitter van het schoolbestuur van het Katholiek Onderwijs in Landen de beslissing om het internaat te sluiten. “Zonder enig verleg met ons of met jeugdzorg. Wél met de belofte om de internen mee te begeleiden, helaas is daar nu niets meer van te merken. Er was ons nog 3.000 euro werkingsgeld beloofd om activiteiten te organiseren en het schooljaar af te ronden. In eerste instantie hebben we een afwijzing gekregen. Momenteel hebben we zelfs niet voldoende budget meer om boodschappen te doen”, lieten de opvoedsters ons gisteren weten.

De kinderen lieten van zich horen met spandoeken, maar de directie had geen gehoor. “Ik wil jullie erop wijzen dat jullie verantwoor­de­lijk zijn voor hetgeen de internen doen tijdens de uren die ze onder uw toezicht staan. Jullie hebben er dus alle belang bij om ervoor te zorgen dat ze zich behoorlijk gedragen tijden de opendeur­dag van de school”, klonk het later in een boze mail van de voorzitten naar de opvoedster.

Stadsbestuur reageert

Gelukkig staan de kinderen er niet alleen voor. Burgemeester Gino Debroux (L’anders) steunt het protest van de jongeren. “Wij betreuren deze beslissing en staan achter het protest van de jongeren. We namen al eerder initiatief naar minister van onderwijs Ben Weyts en brachten de kabinetten onderwijs en welzijn op de hoogte van de ontwikkelingen in Landen met de vraag om dit van kortbij op te volgen. Het Vlaams beleid gaat echter voor schaalvergroting en kleinere internaten passen hier niet in. Helaas zijn we als lokaal bestuur afhankelijk van verschillende stakeholders en is het voor de stad Landen geen optie om het internaat over te nemen en op te treden als internaatbeheerders. Dit is geen kerntaak van een lokaal bestuur”, vertelt burgemeester Debroux.

“Daarnaast was er ook rechtstreeks contact met de raad van bestuur van vzw Kol, die te kennen gaf dat er niet teruggekomen ging worden op de reeds gemaakte beslissing. De bezorgdheden naar de jongeren, die er verblijven, en de personeelsleden werden overgemaakt en er werd gevraagd een actieplan op te maken zodat voor elk van hen de nodige zorgen voorzien zouden worden. De raad van bestuur verzekerde dat ze hiervoor zouden zorgen. Dat we nu via de media vernemen dat dit actieplan onvoldoende gerealiseerd is, zal besproken worden met alle stakeholders. Indien er zou blijken dat er onvoldoende zorg is voor deze jongeren of te weinig werkingsbudget, dan is dit onaanvaardbaar. Actie is dan nodig”, vult Saartje Ieven (L’Anders), schepen bevoegd voor onderwijs en jeugd aan.

De voorzitter van het schoolbestuur van het Katholiek Onderwijs in Landen, Gustaaf Petitjean, kregen we - nog steeds - niet te pakken voor commentaar.