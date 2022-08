Landen Onderzoek van politiezo­ne Getevallei zorgt voor veroorde­ling van daders van verschil­len­de inbraken in Landen

In september 2021 en november 2021 werden er in Landen verschillende diefstallen gepleegd in woningen, voertuigen, tuinhuisjes en winkels. Dankzij doorgedreven onderzoek van de recherchedienst, alsook de inzet van de interventieploegen op het terrein kwam het tot een doorbraak in het dossier. De nauwe samenwerking tussen de verschillende diensten van onze politiezone heeft er mee voor gezorgd dat de daders geïdentificeerd en opgespoord konden worden en tevens konden gelinkt worden aan verschillende inbraken in Landen.

1 augustus