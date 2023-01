Schrijf tijdig in voor de sportkampen

Landen Trending TikTokster Alice blaast 100 kaarsjes uit: “Ja, het klopt... Hoe ouder, hoe zotter”

De wandelstok de lucht in, een lach van oor tot oor en het glas cava in de hand. Of het feestje voor haar honderdste verjaardag opnieuw goed wordt voor miljoenen likes op TikTok is nog af te wachten, maar stevig gevierd heeft Alice Trossard zeker en vast wél. De oudste TikTokster van ons land – en groottante van voetballer Leandro – ging vorig jaar viraal, toen een filmpje van haar in badjas met luipaardprint de wereld rond ging. “Waar ze ook mogen zijn, mijn zoon en mijn man: ze vieren vandaag vast mee”, glimlacht ze.

23 januari