Samenwerkingsovereenkomst tussen Vlabo en de stad goedgekeurd voor woonbouwproject Neerwinden

WHTM start feestjaar met unieke comedy-night

Dit jaar is het feest in Walshoutem, want het dorp bestaat 475 jaar! Daarom start WHTM, een vereniging uit de Landense deelgemeente, dit feestelijke jaar met een unieke comedy avond op 11 maart 2023 in het Aulnenhof ten voordele van b.strong – Kom op tegen Kanker!