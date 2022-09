‘Samen Sterk Strappen’ op de 16e Strapdag

Zoutleeuw Probleem met een app? : Los het op bij het internet­café

Heb je een vraag over het gebruik van je laptop of smartphone? Wil je graag meer weten over het versturen van mails of kan je een probleem in een App niet oplossen? Kom dan naar het maandelijks internetcafé in de bib. Je kan er samen met andere gebruikers een oplossing zoeken voor je probleem of meer te weten komen over een programma of een toestel.

5 september