Project Zorgzame Buurten Noordwest-Landen

Een zorgzame buurt is een buurt waarin jong en oud samen leven, waar we ons goed en geborgen voelen, waar we elkaar kennen en ook helpen. Het is een buurt waar personen en gezinnen met grote en kleine noden ondersteuning vinden en krijgen, door diensten of door elkaar. Door oudere inwoners in contact te brengen met formele en informele zorg probeert het project hen zo lang mogelijk in hun eigen vertrouwde omgeving te laten wonen.

Enkele van deze doelstellingen zijn eenzaamheid en sociale isolatie tegengaan; buurtbewoners verbinden, gemeenschapsgevoel verhogen; een zorgnetwerk opbouwen rond de persoon en zorgpartners, verenigingen en organisaties uit de regio met elkaar in contact brengen met het oog op een betere samenwerking en doorverwijzing

Voor wie

De focus bij dit project zijn in de eerste plaats op 65-plussers in de regio Noordwest-Landen, namelijk de deelgemeenten Laar, Neerwinden, Overwinden, Eliksem, Ezemaal en Wange .

Buurtbabbels

Graag willen ze buurtbewoners uit deze deelgemeenten bij elkaar brengen via buurtbabbels. Tijdens deze babbels probeert men meer zicht krijgen op hoe mensen zich voelen in hun buurt, of er veel contact is met elkaar, of mensen een sociaal netwerk hebben waarop ze kunnen terugvallen bij problemen, of ze weten bij welke instanties ze terecht kunnen in geval van nood, enz.

Zo stond men op vrijdag 4 november in de sociale woonwijk van Neerwinden met een babbeltent voor jong en oud. Door te luisteren naar de verhalen van buurtbewoners tracht men de signalen op te pikken. Buurtbewoners konden genieten van een lekker stukje zelfgebakken cake, cupcakes en een kopje koffie of warme chocolademelk. Dit deden we samen met jeugdopbouwwerker, Francesco van Uit De Marge vzw die voor de kinderen uit de buurt ook spelmateriaal had voorzien. Op die manier hoopten we meer verbinding te creëren tussen de jongere en oudere generatie buurtbewoners.

Neer-winter

Op zaterdag 10 december zal men met Zorgzame Buurten aanwezig zijn op de kerstmarkt “Neer-winter” in Neerwinden.

Begin 2023 zal de stad ook huisbezoeken doen bij alle alleenwonende 65-plussers uit de regio Noordwest-Landen. Men zoekt nog vrijwilligers om te helpen bij deze bevragingen. Woon je zelf in deze regio en zou je ons graag helpen? Laat het zeker weten! Stuur een mailtje naar jessica.rassart@landen.be of contacteer ons telefonisch op 011 69 05 15.

