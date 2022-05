Proefopstelling Bronplein en omliggende straten

Landen Landen valt in risicoklas­se 1 van tekencheck

De lente is al een tijdje in het land en daarmee is ook het nieuwe tekenseizoen van start gegaan. Overal in Vlaanderen bestaat een risico op een tekenbeet en een besmetting met een tekenziekte. De kans om een overdraagbare aandoening, zoals de ziekte van Lyme, op te doen is echter niet gelijk voor elke gemeente. In de bosrijke gemeenten van Vlaanderen, is deze kans bijvoorbeeld groter dan in de minder beboste gemeenten.

9 mei