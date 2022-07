Probleem met bovenleiding treinspoor in Landen wellicht pas morgenochtend opgelost

LandenHet probleem aan de bovenleiding vlak bij het station van Landen raakt wellicht pas morgenochtend opgelost. Dat meldt spoorwegbeheerder Infrabel vandaag. Nog zeker tot het einde van de treindienst vanavond zijn werknemers in de weer om het probleem op te lossen. Tot die tijd is slechts een van de twee sporen in Landen beschikbaar voor treinverkeer.

Het probleem ontstond zondag rond 20.30 uur. Een trein die van De Panne onderweg was naar Landen moest door het incident vlak voor het station van Landen stoppen. De passagiers hebben een kleine twee uur in de trein moeten wachten. In eerste instantie was er sprake van een twintigtal reizigers, maar later op de avond werd dat aantal bijgesteld naar tien. Rond 22.15 uur konden ze uitstappen. Onder begeleiding van de politie hebben ze tot aan het station van Landen gewandeld.

Oorzaak

De precieze oorzaak wordt nog verder onderzocht, maar wellicht heeft het te maken met de trein die op dat moment passeerde. De stroomafnemer van de trein heeft mogelijk beschadigingen aan de bovenleiding veroorzaakt. Omdat de trein nog een stukje is blijven doorrijden, is er averij over een grote afstand.

“De schade is aanzienlijk”, klinkt het bij Infrabel. “De bovenleiding is over een afstand van één kilometer beschadigd en ook een aantal ophangsystemen moet vervangen worden. We hebben een extra werkploeg ingezet om de herstellingen vlotter te laten lopen.”

De NMBS heeft vandaag voor vervangbussen gezorgd tussen Leuven en Hasselt. Treinen worden ook omgeleid of beperkt in hun route. “Raadpleeg zeker de routeplanner online alvorens je traject te plannen”, raadt de vervoersmaatschappij aan.

