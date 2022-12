Politie kan winkeldief bij kraag vatten

Sint-Truiden IN BEELD. Teleurge­stel­de supporters bij ‘t Elfde Gebod na Rode Dui­vels-match

Match na match kwamen Truienaars samen in café ‘t Elfde Gebod in Zepperen samen om te supporteren voor hun Rode Duivels. Waar er de eerste wedstrijd nog hoop was, is die na vandaag opgeborgen. De teleurgestelde gezichten van de supporters spreken dan ook boekdelen. Al zal café-uitbater Philip Blavier zijn Rode Duivels niet snel laten vallen. Op de planning staat zelfs nog een Belgenfeestje bij de finale van het WK. Wordt ongetwijfeld vervolgd...

