Onthaalouder in Attenhoven na incident tijdelijk geschorst : “Alle elementen in sereniteit onderzoeken”

LandenEen onthaalouder in Attenhoven bij Landen is sinds maandag geschorst voor drie maand. Volgens het Agentschap Opgroeien, die de zaak onderzoekt, is dit het gevolg nadat een ouder eerder deze maand een klacht indiende over een “letsel” bij een van de kinderen.

De bewuste onthaalouder is aangesloten bij Ferm, een Vlaams netwerk van onder meer 1.800 zelfstandige onthaalouders, en geeft plaats aan acht kinderen. Bij één van hen gebeurde dus een incident. Wat er zich precies afspeelde en hoe het intussen met het kind is gesteld. De informatie van de klacht werd ook doorgespeeld naar het Agentschap Opgroeien, de toezichthouder over de onthaalouders. Die nam eind vorige week de beslissing om de opvang voor drie maanden te sluiten.

Letsel

Wat er precies gebeurde in de opvang is niet duidelijk. Andere media vermelden dat het kindje ‘gevallen’ zou zijn, maar daar wil het Agentschap Opgroeien geen verdere informatie over geven. Men kon enkel meegeven dat het om een “letsel bij een kind” gaat.

Veiligheid

De beslissing komt er vooral omdat men zich zorgen maakt over de veiligheid en de gezondheid van de kinderen in de opvang. “We willen niets aan het toeval overlaten. De klacht van de ouder kwam er eerder deze maand en willen kort op de bal kunnen spelen, zegt woordvoerder Nele Wouters. ‘Niets zegt dat de opvang effectief drie maanden zal gesloten zijn. We gebruiken deze tijd om de bezorgdheden grondig te onderzoeken. Daarna nemen we een definitieve beslissing. Mogelijk kan de opvang dus ook sneller weer opstarten, maar dat moet het onderzoek dus uitwijzen”, aldus Nele van Agentschap Opgroeien. “Deze tijd willen we dan ook gebruiken om alle elementen in alle sereniteit te onderzoeken.”

Voorzorg

Of crèches nu moeten vrezen na iedere klacht maandenlang de deuren op slot te moeten doen als er sprake is van beperkte letsels? “Zulke maatregelen nemen we niet zomaar of willekeurig. Het is telkens een moeilijke beslissing van een maatregel die we nemen. Echt maatwerk want geen enkele klacht of incident is dezelfde. Toch zijn we voorzichtig en nemen uit voorzorg zulke maatregelen om de zaak te kunnen uitklaren.”