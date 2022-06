Ontdek het 'Klein geluk voor de mantelzorger' tijdens de workshops

Landen Landen kampt met zware waterover­last, crisiscel zit samen: modderstro­men in de straten, treinver­keer urenlang onderbro­ken

Landen is zondagnamiddag zwaar getroffen door de zware regenval. Straten staan blank en ook het station kampt met wateroverlast. Ook andere gemeenten in de regio krijgen af te rekenen met wateroverlast, Leuven bleef veeleer gespaard. De brandweer had de handen meer dan vol om het overtallige water en modderstromen onder controle te krijgen. “Volgens de buren is het nog nooit zo erg geweest en zij wonen hier toch al vijftig jaar”, vertelt Marcel Vandamme.

