Ontdek de resultaten van het communicatieonderzoek van Landen Luistert

LandenOm te achterhalen wat de burgers denken over het imago van Landen en communicatie & inspraak, organiseerde het lokaal bestuur een onderzoek in samenwerking met onderzoeksbureau Indiville. Onder het motto ‘Landen luistert’, kon iedereen de hele maand mei deelnemen aan de bevraging. 519 personen namen deel aan het onderzoek. De resultaten werden door Indiville in een eindrapport gegoten dat vanaf nu raadpleegbaar is op de stedelijke website. Uit de enquête blijkt dat Landen als stad en als bestuur tevreden mag zijn met enkele bevindingen.

Zo wonen de meeste Landenaren graag in hun gemeente en doen ze het hiermee wat beter dan het Vlaamse gemiddelde. Als grootste troeven halen ze de groene & rustige ligging, de betaalbaarheid van de woningen en de goede bereikbaarheid aan.

Levende lijve boven digitalisering

Ook de dienstverlening krijgt een goede score. Wie recent contact had met het lokaal bestuur was over het algemeen tevreden over de klantvriendelijkheid, de snelheid van dienstverlening en de duidelijkheid, begrijpbaarheid & volledigheid van de informatie. Wel een opvallende vaststelling in tijden van digitalisering: dienstverlening aan het loket blijft in Landen het belangrijkste contactmiddel. Het huis-aan-huis-bedeeld infoblad Licht op Landen wordt sterk gewaardeerd en is het meest geraadpleegd informatiekanaal.

Snellere communicatie

Daarnaast komen uit de bevraging enkele werkpunten naar boven. Zo kan het gebruiksgemak en de volledigheid van de informatie op de website beter. De nieuwere kanalen, zoals de digitale nieuwsbrief en het participatieplatform Samen Landen, moeten nog meer bekend en ingeburgerd raken. Wat doelgroepen betreft, is het aanspreken en bereiken van de jongvolwassenen een aandachtspunt. De burgers verwachten ook meer en snellere communicatie over diverse onderwerpen, en dit via meerdere kanalen. Vooral over toekomstplannen, beslissingen van het bestuur en mobiliteit & werken willen ze meer informatie.

Saartje Leven, schepen bevoegd voor communicatie en burgerparticipatie uit zich dankbaar naar de deelnemers. “Uit de bevraging blijkt dat men in Landen openstaat voor deelname aan inspraakinitiatieven, en dit over heel diverse thema’s. Doordat mensen de tijd namen om deze enquête in te vullen, heeft het lokaal bestuur beter zicht op enerzijds sterke punten, die behouden en nog sterker uitgewerkt kunnen worden, en anderzijds werkpunten, die we kunnen integreren in een actieplan. Zo kunnen we communicatie en inspraak in Landen dichter bij de mensen te brengen.”

Meer resultaten over dit onderzoek kan je vinden op www.landen.be/landen-luistert.

