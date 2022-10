Onderhoudswerken wegen

Bierbeek RESTOTIP. Bistro de borre in Bierbeek: “Een uniek verhaal en vooral een horecazaak waar kwaliteit hoog in het vaandel wordt gedragen”

Cultuurcentrum de borre is al jaar en dag een vaste waarde in Bierbeek en eerder deze maand opende er een gloednieuwe bistro. De naam is niet bijster origineel, het verhaal achter de nieuwe horecazaak is dat wel. Wij gingen ons tegoed doen aan een uitgebreide drank- en eetkaart, waar sterk wordt ingezet op de korte keten.

29 september