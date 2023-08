Nieuwe sectorale milieuvoorwaarden windenergie

Landen maakt zich op voor de klassieker onder de zomere­vents: Feest aan de Molen

Park Rufferdinge is zondag 6 augustus in Landen weer de hotspot voor liefhebbers van lokaal lekkers, geïnteresseerden in oude ambachten en bezoekers die genieten op het grootste openluchtterras van Landen. Landen is een ‘Straffe Streek Gemeente’! Heel wat streekproducenten zijn die dag present en laten je maar al te graag proeven van al dat lekkers van bij ons. Ook homemade, handmade en vintage zijn razend populair. Kom gezellig snuisteren langsheen creatieve standen met fijne hebbedingetjes en unieke producten.