Nieuwe en lekkere aanplanting in het Belevingsbos

In het speelgedeelte mogen kinderen vrij ravotten en van de paden afdwalen om plezier te maken. Verstoppertje spelen, hutten bouwen, in bomen klimmen in een leuke bosomgeving, … Dit brokje natuur nodigt gewoon uit tot spel en plezier. Hier kunnen kinderen echt kind zijn....In het bos is ook een buitenklas, wat is er leuker dan buiten les krijgen?