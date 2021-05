Man (74) in ziekenhuis na zuuraanval. "Een indringer greep me langs achteren bij de keel, Gilbert snelde me ter hulp”, getuigt echtgenote Monica (51)

Voetbal buitenland Ruud Boffin en Antalyas­por maatje te klein voor kampioen Besiktas in Turkse bekerfina­le: “Een gebrek aan frisheid”

20 mei Ruud Boffin is er met Antalyaspor niet in geslaagd te stunten in de Turkse bekerfinale tegen Besiktas. De 0-2-eindstand stond al na een half uur op het bord dinsdagavond en hoewel Antalyspor na rust nog wel nadrukkelijk de aansluitingstreffer zocht, kwam het zover niet. Een ontgoocheling voor de 33-jarige doelman, die daags na zijn thuiskomst in Wellen wel alles relativeerde.