Lokale duurzame helden: “Laat niemand achter”

Ook dit jaar nam lokaal bestuur Landen opnieuw deel aan de Week van de Duurzame Gemeente van 18 tot 25 september. In het kader van de week van de duurzame gemeente werd er extra aandacht besteed aan de SDG’s, oftewel de sustainable development goals, op verschillende evenementen zoals de “after work party”, de “World Clean Up Day” en de “Dag van de landbouw”. Op dinsdag 20 september werd de officiële SDG-vlag ook gehesen aan het stadhuis.

In Licht op Landen werd ook een oproep gelanceerd om lokale, duurzame helden te nomineren. Het thema dit jaar was: Laat niemand achter. Twee lokale helden werden genomineerd en geselecteerd. Personen die zich reeds lange tijd bezig houden met het helpen en ondersteunen van kwetsbare groepen of mensen.

Van Tsjernobyl tot boekentil

Zo werd Carla Reynaerts gehuldigd als lokale held. Reeds jaren zet ze zich in voor vele sociale projecten, zoals het opvangen van slachtoffers van de ramp met de kerncentrale in Tsjernobyl, het verzamelen en verdelen van materiaal aan de slachtoffers van de overstromingen in 2021, ... Ook binnen de gemeente helpt zij voortdurend met de uitvoering van sociale en culturele gebeurtenissen. Omdat ieder kind het recht heeft zijn verjaardag te vieren, stelt ze maandelijks verjaardagsdozen samen met allerlei traktaties en een persoonlijk geschenk, zodat ook kinderen uit kwetsbare gezinnen kunnen genieten van hun mooie dag. Een project dat ze graag nog zou uitbreiden.

Daarbovenop staat ze aan de wieg van vier boekentillen, een concept waarbij iedereen vrijblijvend een boek kan ontlenen, of vervangen door een ander. Carla is ook actief als Mooimaker en zet zich in voor een proper Landen door regelmatig een opruimsessie in te lassen in haar drukke kalender.

Volledig scherm Een tweede lokale held is Chris Verlackt. © RV

Leerkracht met warm nest

Een tweede lokale held is Chris Verlackt. Chris zet zich al jaren in voor mensen in armoede, kwetsbare gezinnen en jongeren. Ondanks haar pensioen blijft ze actief als leraar opvoedkunde in het volwassenonderwijs en geeft ze haar mooie ervaringen door aan haar studenten. In Chris haar gezin vonden vele pleegkinderen een warm nest. De pleegkinderen wonen intussen zelfstandig maar ze zijn nog steeds zeer welkom. Samen met haar intussen overleden man was zij inwonend opvoedersechtpaar in een gezinstehuis. Hun huis en hart werd gedeeld met 10 kinderen en jongeren die door moeilijke omstandigheden niet bij hun mama en papa terecht konden.

Sinds april heeft Chris een mama met zoontje uit Oekraïne bij haar in huis opgevangen. De mama brak ondertussen haar pols en heeft na operaties nog een hele revalidatie te gaan. Naast de administratieve en materiële ondersteuning zorgt Chris ervoor dat zij zich veilig en warm thuis voelen. Chris is vrijwilliger en vertrouwenspersoon in een sociale organisatie. Ze staat dag en nacht mensen in nood bij door naar hen te luisteren en met hen in gesprek te gaan.

Als lokaal bestuur Landen willen het hun lokale helden, en dat zijn er nog veel meer dan de hierboven vernoemde personen, uitdrukkelijk bedanken voor hun inzet. Doe zo verder, jullie inspanningen worden enorm geapprecieerd door de mensen die jullie helpen en door het lokaal bestuur Landen.

