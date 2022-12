Lokaal bestuur Landen koopt perceel van de oude waterkersplantage aan de Eikkapellaan

“De aankoop van de oude waterkersplantage in het centrum van Landen, is één van de eerste stappen die we zetten in de verwezenlijking van het project”, vertelt Saartje Ieven, schepen van leefmilieu. “Er wordt gewerkt aan ecologisch beekherstel en samen met de buurt onderzoeken we welke functies er gewenst zijn. Zo voorkomen we ook dat het perceel als bouwgrond ontwikkeld wordt en vinden we mooie opportuniteiten voor de inrichting van het perceel. Omdat veel partijen interesse hebben getoond in het perceel dat verworven en heringericht wordt, zullen we vanaf het voorjaar een participatief traject doorlopen.”