Leerlingen Sint-Gertrudis behalen EHBO-diploma na vrijwillig traject rond eerste hulp

Taiwanese minister bezoekt België en eindigt op... Tienen kermis

De Tiense kermis mocht vrijdagavond een speciale bezoeker verwelkomen. Joseph Wu, de Taiwanese minister van Buitenlandse Zaken, was op bezoek in Tienen bij VUB-docent Jonathan Holslag voor een tuinfeest. De aftrap van de jaarlijkse kermis vlakbij trok de aandacht van de minister, en al snel stond hij met zijn gezelschap smoutebollen te eten. En of het hem smaakte? Aan zijn mimiek zag je op slag dat het héél lekker was, en dat zag je niet alleen bij hem.