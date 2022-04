Landen zet speelterreinen in de kijker tijdens de jaarlijkse Buitenspeeldag

Tienen RESTOTIP. Brasserie Gusto in Tienen : “Genieten aan uitsteken­de prijs-kwaliteit”

Meer leven in de Leuvensestraat, want de brasserie aan het Alpha Hotel heeft na ruim twee jaar leegstand eindelijk nieuwe uitbaters. Mohammed El Mahraoui runt er samen met zijn echtgenote Nawel en zijn broer Abdelhamid de nieuwe zaak: Brasserie Gusto. In deze familiezaak kan je zowel terecht voor klassieke gerechten uit de Belgische als Italiaanse keuken.

