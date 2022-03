Landen viert leven met geboortebos

“De aanplant van het geboortebos past helemaal in het engagement dat we via het burgemeestersconvenant aangingen om CO2-neutraal te worden tegen 2040. Dit jaar zullen we 5.000 extra bomen planten op Landens grondgebied. Bomen zorgen immers voor een duurzame opslag van CO2 en zijn van onschatbare waarde voor de biodiversiteit van dieren en planten. Met deze actie alleen hebben we in totaal 500 bomen geplant. Het waren ook twee gezellige plantzondagen. Elk kind geboren tussen 2016 en 2018 kreeg per brief een uitnodiging om een boom aan te planten in het geboortebos, een bos dat hen als leeftijdsgroep verbindt. De namen van de kinderen hebben een plaatsje gekregen op de gedenkplaat langs de rand van het bos” vertelt Saartje Ieven, schepen van leefmilieu.