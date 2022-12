Landen toont warm hart aan alle gezinnen die een kind moeten missen

Net zoals dat gebeurt in meer dan 130 andere steden en gemeenten in heel Vlaanderen, zal schepen Saartje Ieven (L’anders) op maandag 12 december de speciale koestervlag hijsen. “Zo staan we stil bij alle gezinnen met verdriet in onze stad. Een dag eerder, op zondag 11 december is het Wereldlichtjesdag. Mensen over de hele wereld steken die dag om 19 uur stipt een kaarsje aan voor kindjes die gemist worden. Zo ontstaat er een golf van troostend licht die door de verschillende tijdzones over de hele wereld reist. Wij tonen als stad alvast ons hart en roepen al onze inwoners op om tijdens de Koesterweek hetzelfde te doen en ook een kaarsje aan te steken om 19 uur. Kijk op koesterweek.be wat je nog kan doen om mee het verschil te maken.”

Tijdens de Koesterweek zal het Berrefonds nog andere activiteiten organiseren zoals gratis webinars en een podcast om dit grote verdriet beter zichtbaar te maken. Samen maken we het verschil en tonen we aan gezinnen met verdriet om een kind dat ze er niet alleen voor staan. “Dat is een ontzettend sterke en krachtige boodschap,” vult Christine Vandenhole, oprichter van het Berrefonds aan, “dat we als samenleving tonen dat we ouders zien en steunen in hun verdriet. Jammer genoeg kent iedereen wel iemand die een kind verloor. Dus iedereen kan ook een klein stukje verantwoordelijkheid nemen om een troostend signaal en wat extra warmte aan deze gezinnen te geven. Zeker in aanloop naar de feestdagen is dat ontzettend belangrijk.”