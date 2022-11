Landen sluit zich als 100ste gemeente aan bij Opvang.Vlaanderen.

LandenHet lokaal bestuur Landen en Opvang.Vlaanderen slaan de handen in elkaar om de zoektocht van ouders naar kinderopvang zo eenvoudig mogelijk te maken. Via het online platform van Opvang.Vlaanderen worden alle opvanginitiatieven in Landen overzichtelijk in kaart gebracht en kunnen ouders hun aanvraag indienen en opvolgen.

Opvang.Vlaanderen is een informatie- en ondersteuningspunt dat een wederzijdse werking heeft. Het helpt ouders in hun zoektocht naar kinderopvang en het platform geeft de stad een overzicht van correcte cijfers over de nood aan kinderopvang.

Zoektocht naar kinderopvang

“Vele ouders, die een kindje verwachten, nemen rechtstreeks contact op met de aanwezige opvanginitiatieven in Landen. Andere ouders vinden hun weg via het Lokaal Loket Kinderopvang in het Huis van het Kind, waar toekomstige ouders informatie krijgen en worden toegeleid naar de verschillende opvanginitiatieven in de buurt. Met dit digitaal platform willen we ook een online overzicht creëren voor ouders en de toeleiding verder faciliteren”, zegt schepen van kinderopvang Saartje Ieven (L’anders).

Je kan alle initiatieven zoeken via een interactieve kaart, en je vindt er per initiatief nuttige informatie, zoals openingsuren en tarieven. Een ander voordeel van het lokaal loket kinderopvang is dat alle vragen geregistreerd worden. “Via het platform krijgen we dus zicht op het aantal kinderen dat in Landen al dan niet opgevangen kan worden”, vervolgt de schepen. “De analyse van deze cijfers zal ons helpen om de noden in kinderopvang in Landen beter in kaart te brengen.”

Praktisch

Ouders die hulp nodig hebben bij deze zoektocht kunnen nog steeds terecht bij het Lokaal Loket Kinderopvang in het Huis van het Kind Landen: Oscar Huysecomlaan 2a. Of via welzijn@landen.be en 011 67 29 15.

