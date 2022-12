Landen schrapt niet-dringende investeringen: “We moeten bijsturen maar zonder de burger extra te belasten”

Het meerjarenplan bevat de strategische en financiële keuzes van het bestuur voor de hele legislatuur. Toch is het nodig om dit jaarlijks bij te sturen in functie van de meest actuele gegevens. “De oorlog in Oekraïne, de onvoorziene loonindexeringen, de snel stijgende energieprijzen: er zijn het afgelopen jaar een aantal dingen gebeurd die niemand kon voorspellen”, licht Lore Fourie, schepen van Financiën, toe. “Deze hebben ook voor het lokaal bestuur grote gevolgen. Dotaties voor politie en brandweer stijgen, de uitvoering van projecten wordt duurder, onze eigen werkingskosten nemen toe, er komen meer mensen aankloppen voor hulp,… Door steeds de nodige voorzichtigheid aan de dag te leggen bij ons financieel beleid, konden we echter weloverwogen bijsturen zonder de burgers extra te belasten.”

Onvoorziene stijging

De grootste uitdagingen voor het meerjarenplan zijn de energieprijzen en de loonindexeringen. Een deel van de stijgende kosten wordt opgevangen door middelen die initieel niet waren voorzien. Zo is het resultaat voor de jaarrekening van 2021 gunstiger dan geraamd en genereert het bestuur meer inkomsten doordat een aantal ontvangsten gekoppeld zijn aan de index. Daarnaast zorgt de Vlaamse regering voor bijkomende middelen om de lokale besturen te steunen gelet op de oplopende energie- en personeelskosten.

Besparen

Toch moet het bestuur ook besparen. Enkele niet-dringende investeringen zoals de vervanging van meubilair in de bibliotheek zijn geschrapt. Door het beperken van de straatverlichting op de openbare weg en het verlagen van het verbruik in de eigen gebouwen, worden de energiekosten enigszins gedrukt. Om de loonkosten in te dijken, worden enkele nieuwe functies voorlopig niet ingevuld. Er wordt wel extra budget vrijgemaakt voor opleiding van het personeel, verbetering van de wifi in de gebouwen van het lokaal bestuur en investeringen in informatieveiligheid.

Aanpassen timing

Daarnaast werd de timing van enkele grote projecten terug onder de loep genomen. Zo is de afbraak van het zwembad en het openleggen van de Molenbeek afhankelijk van het RUP Molenberg dat nog in opmaak is. Pas als het RUP definitief goedgekeurd is, kunnen deze plannen en werken uitgevoerd worden. Doordat er een bezwaar is ingediend tegen de omgevingsvergunning van Loods J, is de timing van het project onzeker. Dus vervalt ook de voorziene subsidie.

Wegens de stijgende materiaalprijzen, zijn de budgetten voor de behouden projecten zoals een ontmoetingsplaats voor de jeugd, onthardingsprojecten en de renovatie van de ontmoetingscentra in Overwinden en Walshoutem verhoogd. Voor OC Lindenhof kunnen deze kosten deels opgevangen worden met de toegekende LEADER-subsidie.

Lore Fourie concludeert: “Bij de aanpassing van het meerjarenplan was het voor ons van essentieel belang dat we de factuur van de huidige crisis niet moesten doorschuiven naar de burger. Door steeds doordacht om te springen met onze middelen, zijn we daarin geslaagd zonder te moeten inboeten aan eerdere beleidskeuzes. We blijven inzetten op een bestuur waar iedereen op kan rekenen.”

