Landen meet schade op na enorme regenval: “Alle apparaten in de kelder zijn stuk, we hebben geen warm water meer en we hópen dat een van onze twee wagens het nog doet”

“Wij waren niet thuis”, zegt Issiyo, vader van een gezin uit de Walsbetsestraat. “Wij waren in Luik. Toen ik na de misdienst enkele gemiste oproepen van de buren zag, wist ik dat er iets mis was. Via het keldergat is water en slijk naar binnen gekomen. Twee en een halve meter water in onze kelder. Alle toestellen, verwarmingsketel en diepvriezer zijn volledig om zeep. De mazouttank is ook nog door de waterdruk omgeslagen. We hebben geen warm water en daarbovenop komt nog de mazoutgeur. We zijn volop bezig om alles uit de kelder aan het halen en brengen het naar de container wat verderop hier in de straat. Wij waren ook meegereden met familie. Onze twee wagens stonden dus hier. Eén auto is helemaal verloren: die stond echt helemaal onder en start niet meer. De andere is nog bang afwachten.”