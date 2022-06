Landen meet de schade op na zwaarste wateroverlast en modderstromen in 20 jaar: “Je staat volledig machteloos”

LandenHet Vlaams-Brabantse Landen is zondag bijzonder zwaar getroffen door de hevige regenval . Op amper een half uur stonden verschillende straten volledig blank, liep het water door woonkamers en kelders en dreef er zelfs een voertuig door de Walsbetsestraat. Een dag na de feiten staan tal van buurtbewoners nog te kuisen, maar zitten ze vooral met de handen in het haar over hoe dit in de toekomst vermeden kan worden. “Op sommige plaatsen viel meer dan 80 liter per vierkante meter en is de schade enorm”, stelt burgmeester Gino Debroux.

Er was regenweer voorspeld voor zondagnamiddag, maar dat het zo extreem ging zijn hadden de inwoners van Landen allerminst verwacht. Rond 13u kwamen de eerste druppels naar beneden in de Walsbetsestraat en amper 30 minuten later stond de straat volledig blank. “Het is eng om te zien gebeuren”, vertelt bewoner Joost Berghman (64). “Het ging zo snel en je kan gewoon niets doen om het tegen te houden. Elke keer als het zo hevig begint te regenen houden wij ons hart vast. We hebben onze voortuin amper drie weken geleden aangelegd en waren gisteren nog aan het hopen op wat regen na de voorbije periode van droogte. Dat is dus wat tegengevallen.”

Quote Plots zagen we dat onze auto die op straat geparkeerd stond begon weg te drijven. Mijn papa is zelfs nog ingestapt om hem proberen te starten, maar dat ging niet meer. Bewoner Shalom.

“Het probleem is dat onze straat amper 87m boven de zeespiegel ligt, terwijl dat bij omliggende straten en velden al snel naar 100 tot 110m gaat”, vervolgt Joost. “Wij krijgen op dit laagste punt dus enorm veel water op korte tijd te verwerken en modderstromen uit hoger gelegen gebieden. Wat er gisteren is gebeurd was de ergste regenval sinds 2002 in Landen. Gelukkig waren we thuis en we zijn onmiddellijk in actie geschoten. Meubels verplaatsen, het water zo goed mogelijk proberen tegenhouden... Onze kelder staat volledig onder water, maar die staat sinds we hier wonen helemaal leeg. Een bewuste keuze omwille van wat er kan gebeuren en dus nu is gebeurd.”

De Walsbetsestraat. Links: zondagnamiddag, rechts: maandagvoormiddag.

Het water in de Walsbetsestraat in Landen stond zelfs zo hoog dat de auto van de buren van Joost is beginnen drijven. “Als een boot dreef hij door de straat”, zucht Shalom. “Wij waren met de familie net onderweg naar huis toen het zo begon te regenen. We wonen hier al 12 jaar, maar dit hebben we nog nooit meegemaakt. Zelfs vorige zomer was het niet zo erg. Het gaat zo snel en je kan er amper iets tegen beginnen. Gelukkig ligt onze woning iets hoger dan de rest, maar onze kelder staat wel volledig onder water. Plots zagen we dat onze auto die op straat geparkeerd stond begon weg te drijven. Mijn papa is zelfs nog ingestapt om hem proberen te starten, maar dat ging niet meer. Wanneer het water even was weggetrokken hebben we met enkele buurtbewoners de auto hogerop geduwd. We gaan ons beter proberen wapenen tegen wateroverlast in de toekomst, maar hoe we dat precies gaan doen weten we nog niet.”

Bij de buren van Shalom is er zelfs binnenhuis veel schade door de hevige regenval en modderstromen. “Het is heel frustrerend”, vertelt René Moreau. “Mijn vader woont hier al jaren en iets na 13u belde hij dat het water al aan het binnenstromen was. Ik ben onmiddellijk naar hier gekomen maar je staat er eigenlijk volledig machteloos tegen. Toen het water even is weggetrokken hebben we alle auto’s verzet, en het voertuig van Shalom de berg opgeduwd, maar een tweede golf van water heeft niet lang op zich laten wachten. Het water stond binnen zeker 20cm hoog en wij hebben dus heel veel schade. Wij gaan hier nog lang moeten kuisen. Wat we kunnen doen in de toekomst? Geen idee. Niet veel denk ik. We hopen dat de gemeente en de provincie met oplossingen komt.”

De vader van René Moreau toont hoe hoog het water stond aan zijn woning.

Hulpdiensten

Hulpverleningszone Vlaams-Brabant-Oost kreeg sinds zondagmiddag honderden oproepen te verwerken. De hoogst dringende situaties kregen prioriteit en in tal van straten zal er ook vandaag nog een hele dag worden gekuist.

“Velen van onze arbeiders en personeel van de hulpdiensten konden zelf moeilijk de kritieke plaatsen bereiken”, vertelt burgemeester van Landen Gino Debroux. “Walshoutem, Waasmont en Landen-centrum zijn het zwaarst getroffen. We coördineren de hulpverlening en grijpen in volgens prioriteiten van de ergst getroffen plaatsen. De volgende dagen wordt ons personeel volop ingezet om de straten terug proper te krijgen. We zullen ook zorgen dat op de ergst getroffen plaatsen containers worden geplaatst om vernielde goederen af te voeren. Ik raad ook aan om zoveel mogelijk foto’s en bewijsmateriaal te verzamelen om aangifte te doen bij de verzekeringsmaatschappij. De regenval van zondag was zeer extreem: op sommige plaatsen viel meer dan 80 liter per m2 en dat is uitzonderlijk. Op sommige plaatsen is de schade dan ook enorm. Het is 20 jaar geleden dat Landen nog zo zwaar getroffen is. We hebben in het verleden al maatregelen genomen die hun nut hebben bewezen. Sommige plaatsen in Landen krijgen het echter nog steeds te hard te verduren tijdens hevige regenval en daar gaan we iets aan proberen doen.”

Landen meet de schade op na zwaarste wateroverlast en modderstromen in 20 jaar

Landen meet de schade op na zwaarste wateroverlast en modderstromen in 20 jaar

Landen meet de schade op na zwaarste wateroverlast en modderstromen in 20 jaar

Landen meet de schade op na zwaarste wateroverlast en modderstromen in 20 jaar