Landen maakt zich op voor de klassieker onder de zomerevents: Feest aan de Molen

Kwakkelzo­mer zorgt voor opvallend veel bezoekers in zwembaden: “16 procent meer zwemmers in Truiens Bloesembad”

De maand juli zorgde nog niet voor al te veel zomerweer en daar profiteren de binnenzwembaden van. Het LAGO Bloesembad in Sint-Truiden kreeg de afgelopen maand 16 procent meer zwemmers over de vloer dan precies een jaar geleden. En ook in het LAGO-zwembad in Pelt zien ze een stijging.