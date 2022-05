Landen luistert

Leuven/Hageland Met de wagen naar de stad? Op deze parkings kan je goedkoop je auto kwijt in Leuven en het Hageland

Het weer wordt eindelijk opnieuw wat beter, ideaal voor een dagje uit in de stad. Klaar om te shoppen in de leukste winkels, iets te drinken in een hippe bar of voor een etentje in een gezellig restaurant? Helaas kan zo’n uitstapje al snel een kostelijke grap worden, want een parkeerplaats in de stad is duur. Wij zochten uit waar je goedkoop of zelfs gratis kan parkeren, vlakbij het centrum van de grootste steden in Leuven en het Hageland.

14 april