Landen lanceert Fietsveiligheidsactie #ziejemijinLanden: “Niet alleen zichtbaarheid, maar ook fietshelm is belangrijk”

Sint-Truiden D-Day in Sint-Trui­den: wordt Ingrid Kempeneers burgemees­ter? Of komt er toch een wit konijn?

Wie wordt burgemeester? Die vraag brandt intussen al meer dan een maand op de lippen van de Truienaars. Met Hilde Vautmans (Open Vld) die woensdag waarnemend burgemeester werd, zit de stad al aan haar vierde in vier maanden. Maar als het van haar afhangt, komt er snel schot in de zaak. Zelf zal ze de sjerp alleszins niet langer dan nodig dragen en ook haar partijgenoot Pascy Monette is niet langer in de running. Wie blijft er dan nog over? Ingrid Kempeneers (CD&V), eerder al waarnemend burgemeester, of toch nog een nieuwe naam?

10:24