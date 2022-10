Landen lanceert Fietsveiligheidsactie #ziejemijinLanden: “Er is niet alleen aandacht voor zichtbaarheid, ook voor het dragen van een fietshelm”.

“Veilig en zichtbaar zijn in het verkeer is geen prioriteit voor de jeugd. Vooral in deze donkere maanden zijn jongeren niet voldoende zichtbaar in het verkeer. In samenwerking met de politiezone Getevallei lanceren wij de fietsveiligheidscampagne #ziejemijinLanden. Deze actie start met het ingaan van het winteruur en loopt tot in maart. In deze campagne is er niet alleen aandacht voor zichtbaarheid op de fiets (goede verlichting, reflectoren,) maar ook voor het dragen van een fietshelm, tot op vandaag nog steeds niet wettelijk verplicht”, licht burgemeester Gino Debroux (L’anders) toe.