Landen laat kinderen actief deelnemen aan de strijd tegen klimaatverandering met geboortebos

“Met deze actie laten we kinderen actief deelnemen aan de strijd tegen de klimaatverandering en maken we hen en hun ouders hier ook van bewust. Daarnaast past de actie ook in ons engagement met betrekking tot het burgemeestersconvenant en het lokaal energie- en klimaatpact waarmee we onze stad voorbereiden op het veranderende klimaat. We streven ernaar om dit jaar 5000 bomen bij te planten op Landens grondgebied. Met deze actie planten we in totaal al 624 bomen. Zoals bij de vorige edities was er ook nu ondersteuning van leden van Natuurpunt Landen om mensen te begeleiden bij deze aanplanting, waarvoor we hen uitdrukkelijk willen bedanken. Verder in het najaar zal nog een plantactie plaatsvinden op een ander perceel in de buurt van het geboortebos. “ vertelt Saartje Ieven (L’anders), schepen van leefmilieu.