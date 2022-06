Landen kampt met zware wateroverlast, crisiscel zit samen: modderstromen in de straten, treinverkeer onderbroken

LandenLanden krijgt het momenteel zwaar te verduren door de zware regenval. Straten staan blank en ook het station kampt met wateroverlast. Ook andere gemeenten in de regio krijgen af te rekenen met wateroverlast. In de regio Leuven lijkt de wateroverlast beter mee te vallen voorlopig. Feit is dat de brandweer de handen meer dan vol heeft met het overtollige water en zelfs met modderstromen.

De telefoon van de brandweer staat roodgloeiend in onze regio, vooral in het Hageland. Zoals voorspeld werd door de weervrouwen- en mannen valt er vandaag veel regen op behoorlijk korte tijde en dat heeft grote gevolgen. In de omgeving van Leuven valt het voorlopig nog mee, al kwam de Bijlokstraat en de tunnel onder spoorweg in Herent wel onder water te staan. In Bertem was er ook wateroverlast op meerdere locaties en het gemeentebestuur kwam dan ook snel met een boodschap. “De hevige regen zorgt op sommige plaatsen voor overlast. Onze ploegen zijn op dit moment druk in de weer om in te grijpen. We blijven de situatie opvolgen. Wie zandzakken nodig heeft, kan die ophalen aan de gemeentelijke loods op de Tervuursesteenweg 124”, klinkt het.

Lees verder onder de foto

Volledig scherm Ook in Herent bij Leuven is er wateroverlast. © RV

Ook in het Hageland weerklinkt de roep naar zandzakken en wel in meerdere gemeenten. Zo liep Waasmont al onder water. Daar kwam zelfs een belbus vast te zitten en was er ook sprake van een modderstroom. Ook Linter kreeg heel wat regen te verwerken met alle gevolgen vandien. Vanuit de velden in Neerhespen trok een modderstroom in de richting van het dorp.

Toch lijkt Landen op dit moment het meest getroffen door wateroverlast. Zo liep het station al onder waardoor het treinverkeer onderbroken moest worden. Meerdere treinen werden al afgeschaft omwille van het water op de sporen. Het water stroomt in Landen eveneens door de straten en bewoners schreeuwen dan ook om zandzakjes om het wassende water tegen te houden. Die komen uiteraard te laat en sommige inwoners schuwen de kritiek dan ook niet. “Euh stad Landen, al zo lang ik het weet, overstroomt de straat van mijn ouders bij elke hevige regenbui. Een rivier die door een straat stroomt…elke keer opnieuw. En elke keer miserie voor de mensen die er wonen. Ook elke keer opnieuw bange kinderen. Dat moet toch op te lossen zijn? Waar een wil is, is een weg, ook al die weg nu moeilijk bereikbaar. We horen het graag”, laat iemand weten op de sociale media.

Quote Onze arbeiders en het personeel van de hulpdien­sten kunnen zelf moeilijk de kritieke plaatsen bereiken. Het meest getroffen zijn voorlopig Walshoutem, Waasmont en het centrum van Landen Burgemeester Gino Delbroux (L’anders)

Burgemeester Gino Debroux (L’anders) bevestigt dat zijn gemeente heel zwaar is getroffen door wateroverlast en zit momenteel samen met de crisiscel. “Onze arbeiders en het personeel van de hulpdiensten kunnen zelf moeilijk de kritieke plaatsen bereiken”, laat de burgemeester weten op Facebook. “Het meest getroffen zijn voorlopig Walshoutem, Waasmont en het centrum van Landen. We coördineren de hulpverlening en grijpen in volgens de ergst getroffen plaatsen.”

Lees verder onder de foto

Volledig scherm Burgemeester van Landen Gino Debroux © Bollen

1722

Nog dit: gezien de grote drukte bij de brandweer zou het kunnen dat je niet meteen iemand aan de lijn krijgt bij een telefonische oproep. De brandweer laat weten dat ze er alles aan doen om iedereen zo snel mogelijk te helpen. Het nummer 1722 voor niet-dringende interventies door de brandweer blijft geactiveerd. Dat nummer gebruik je als er niemand in (potentieel) levensgevaar is want het is in die situatie niet de bedoeling om naar het noodnummer 112 bellen. U kunt ook hulp vragen van de brandweer in uw buurt via het e-loket van 1722.