Lanceringsevent Slagveldwandelingen met gloednieuwe app

Tiense Jozefien Grossen (25) schittert in hoofdrol van musical Hairspray: “Zolang je is iets gelooft is alles mogelijk”

“Als je een actrice ziet binnenkomen op de auditie en je ziet ze na twee seconden in je verbeelding al schitteren op de première...wel, dan krijgt ze de rol. De casting van Jozefien was een no-brainer. A star is born!” zei Stany Crets meteen na de auditie van Jozefien. De jongedame ziet haar droom in vervulling gaan. Ook al is ze nog maar 25 lentes, het is eigenlijk geen toeval. Van kinds af aan is ze verknocht aan musicals. Als klein meisje wist ze perfect “ooit wil ik daar zelf staan.”