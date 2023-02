Koppel zeventigers slachtoffer van home-invasion, speurders op zoek naar getuigen

Tienen Uitwijkma­noeu­vre doet bestuurder in ziekenhuis belanden

Op de Invalsweg in Tienen is donderdagochtend een ongeval gebeurd. Een bestuurder die in de richting van de E40 reed moest uitwijken voor een bestelwagen. Hierdoor raakte hij zelf de middenberm en verloor hij de controle over zijn stuur. Het voertuig kwam op zijn flank terecht op de rechterrijstrook. Bij aankomst van de hulpdiensten was de bestuurder op eigen kracht uit de wagen gekropen. De 59-jarige man uit Linter bleek wel gewond en werd overgebracht naar de spoeddienst.

27 januari