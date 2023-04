Kinderopvang neemt intrek in voormalig vredegerecht

Sammy Mahdi geeft gastles in ziekenhuis­school van psychiatri­sche kliniek Alexianen

cd&v-voorzitter Sammy Mahdi gaf vandaag een gastles in de ziekenhuisschool van de psychiatrische kliniek van Zorggroep Alexianen in Tienen. De kliniek richt zich op het opvangen en begeleiden van jongeren met een psychische kwetsbaarheid. De jongeren kunnen tijdens hun opname school blijven lopen in de ziekenhuisschool van de kliniek. Ze krijgen les op maat in afstemming met de school waar de tieners normaal les volgen.