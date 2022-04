Johan Swinnen komt naar Landen voor lezing over kankeronderzoek

Met een groep van Landense fietssters, ‘de Hotwheels’, gaan wij met Think Pink naar Santiago de Compostela”, vertelt Judith Degreef. In de eerste plaats willen ze met die actie extra middelen inzamelen voor Think Pink, maar daarnaast is het ook de bedoeling om de Landense vrouwen te sensibiliseren en bewust te maken van de problematiek van borstkanker.

Op zondag 24 april organiseren de dames een lezing, met Johan Swinnen als spreker. Hij is een bekend kankeronderzoeker en bovendien heeft hij ook een link met Santiago de Compostela. In het verleden ondernam de professor al een looptocht naar het Spaanse bedevaartsoord. Tijdens de lezing heeft hij het onder andere over zijn huidige actie ‘HOU(T) ME VAST’ en hij zal er vertellen over de ziekte waar hij dagelijks mee bezig is.