Jeugdraad lanceert enquête op maat van de jeugd

Onze enquête wil weten wat jongeren denken over wat er in Landen te doen is voor de jeugd (activiteiten, accommodaties, enz.)”, legt voorzitter van de Jeugdraad, Anke Gijsenberg, uit. “Daarnaast wordt er ook ingegaan op de kennis over de sociale media van stad Landen, jeugdverenigingen, jeugdraad Landen, .. We vragen ook welke activiteiten volgens de jongeren moeten georganiseerd worden in Landen. Ons doel is om zoveel mogelijk jongeren te bereiken en zoveel mogelijk antwoorden te krijgen op onze enquête. Elke mening telt! Die informatie wordt dan gebundeld en bezorgd aan de betrokken diensten. In de jeugdraad zullen we ook aandacht besteden aan hoe we gehoor kunnen geven aan de vraag van de Landense jeugd. De jeugd van vandaag is de toekomst van morgen en daar moeten we zorg voor dragen”.