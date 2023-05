Infoavond samenaankoop hemelwaterinfrastructuur en ontharding

30 jaar Brazillian party : Lokaal DJ talent gezocht

Dé aftrap van de zomervakantie in Tienen is zonder enige twijfel de Brazilian Party. De organisatie heeft dit jaar een leuke nieuwigheid in petto. Ze organiseren voor het eerst in de 30-jarige geschiedenis van de fuif een dj-contest, waarbij de winnaar de kans krijgt om de Brazilian Party feestelijk te openen!