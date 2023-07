HUIZENJACHT. Landen, een stukje zuiders Frankrijk in Brabant: “Met een budget tussen 100.000 en 300.000 euro koop je hier een te renoveren woning”

Jozefien (25) krijgt hoofdrol in musical ‘Hairspray’: “Als klein meisje wist ik het al. Ooit zou ik daar op dat podium staan”

“Als je een actrice ziet binnenkomen tijdens de auditie en je haar na twee seconden in je verbeelding al ziet schitteren op de première... Wel, dan krijgt die de rol. A star is born!” Mooie woorden voor Jozefien Grossen (25) uit Tienen, en al zeker als je weet dat ze van Stany Crets komen. Ze mag dan ook haar droomrol vertolken in de musical ‘Hairspray’. “Zingen, dansen, acteren... Het is een beetje als een triatlon!”