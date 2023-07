Hou je klaar voor Landen Plage

Oproep lokale duurzame helden

Van 18 tot 25 september is het de week van de duurzame gemeente en dat zal ook in Landen niet onopgemerkt voorbij gaan. Het campagnethema is dit jaar onderwijs. Tussen 18 en 25 september zet Landen de lokale duurzame helden in de kijker! Wie zijn die Landense duurzame helden?