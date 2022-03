Hoe help je de bijtjes best? : Bloemen zaaien en zoveel meer....

Ook dit jaar zal de stad Landen begin april aan alle leerlingen in de Landense scholen zakjes bloemenzaad verdelen. In 2021 waren deze bedoeld voor de kleuters en lagere schoolkinderen. In 2022 worden ook de middelbare scholieren betrokken in deze actie.

Zaaiactie

Via deze actie wil Landen de bijtjes ondersteunen. Zo creëren we overal in Landen kleine en grotere oases rijk aan voedsel voor onze bijtjes. Daarnaast zorgt dit zaadmengsel ook voor extra kleur en gezelligheid in tuinen of op terrassen. Twee vliegen in één klap dus. Betrek zeker ook de kinderen bij deze zaaiactie.

Bezorg de stad een foto met vermelding van de locatie van jouw aangelegde bloemenweide (mail naar milieu@landen.be). Zo kan men deze registreren en de impact van de actie inschatten. Zaai dus zo veel mogelijk bloemen in jouw tuin!

Wanneer zaaien?

April en mei zijn ideale maanden om te zaaien. Hoe later op het jaar je zaait, hoe later de bloemen bloeien, en hoe langer er een voedselvoorraad is voor de bijen. Zaaien kan ook nog in september, met opkomst in de volgende lente.

Hoe zaaien?

Voorbereiding van de grond : verwijder netels en distels; gebruik geen herbiciden want die verminderen de kiemkracht van het bloemenmengsel; ploeg of spit en frees of hark de bovengrond lichtjes.

Inzaaien en onderhouden : zaai vanaf april tot en met september-oktober: 20 gram zaad volstaat voor 40m². Meng de zaden met zand, om gemakkelijker in te zaaien. Gebruik de drievingermethode: de zaden rusten in de holte van de handpalm en glijden langs wijs-, midden- en ringvinger. Hark of eg de bovengrond lichtjes na het inzaaien. De zaden ontkiemen het best in het donker en verstopt voor vogels...wacht met inzaaien bij extreme droogte tot het weer regent.

Blijft het voorjaar droog? Zaai dan in september-oktober, met sneller resultaat in het voorjaar.

Bouw bijen- en insectenhotels

Bijen hebben naast voedsel ook behoefte aan een nest, liefst in de nabijheid van bloemrijke planten. Plaats bijenhotels of -kastjes in de tuin. Laat dode planten met holle stengels of uitgeholde bomen liggen. Of boor zelf gaten in houtblokken.