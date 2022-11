Herinrichting Steenweg op Sint-Truiden voor meer fiets- en rijcomfort en hogere verkeersveiligheid in Walshoutem en Wezeren: “De onteigeningsplannen worden nu opgemaakt”

LandenWegen en Verkeer plant een volledige herinrichting van de Steenweg op Sint-Truiden (N80) tussen de Bormansstraat in Walshoutem en de Steenweg op Sint-Truiden in Gingelom. Het project loopt over een afstand van 3 km en omvat nieuwe fietsinfrastructuur, de aanpassing van een aantal kruispunten en nieuwe parkeerzones en de heraanleg van de rijweg. Tegelijkertijd zal Fluvius een gescheiden rioleringsstelsel voorzien.

Na de herinrichting van de Steenweg op Sint-Truiden kan er veilig gefietst worden en wordt de leefomgeving langsheen de steenweg voor de inwoners van Walshoutem en Wezeren een stuk aangenamer en groener.

Binnen het definitieve ontwerp wordt voorzien dat de bebouwde kom van Walshoutem wat verder doorgetrokken wordt tot aan het kerkhof, zodat de snelheid hier ook beperkt blijft tot 50 km/u. Aan het kerkhof wordt door de stad Landen een extra parking voorzien. De ingang van het kerkhof wordt ook groener. Achter het fietspad wordt een langsparkeerstrook voor vrachtwagens ingepland.

Bebouwde kom voor Wezeren

“Wezeren krijgt een bebouwde kom die zichtbaar gemaakt wordt door een middeneiland aan te brengen net voor het kruispunt Wezerenstraat en Sint-Amandusstraat. Bestuurders vanuit Gingelom zien ter hoogte van de Nielsestraat een middeneiland met fietsoversteek. De weg krijgt door beide ingrepen een asverschuiving en spoort weggebruikers aan om snelheid te minderen bij het naderen van het kruispunt en binnenrijden van Wezeren. Buiten de bebouwde kom blijft het snelheidsregime van 70km/u gelden”, vertelt Gerty Lintermans (CD&V), schepen van openbare werken mobiliteit en verkeersveiligheid.

Veilige fietspaden

“De Steenweg op Sint-Truiden is een typische oude steenweg waar er geen enkele fietsinfrastructuur voorzien is.” Daar wil de stad Landen in samenwerking met het Agentschap Wegen en verkeer verandering in brengen door over een lengte van 3 km nieuwe aanliggend verhoogde fietspaden binnen de bebouwde kom en vrijliggende fietspaden buiten de bebouwde kom aan te leggen, voorzien van voldoende groen.

Volledig scherm Bevoegd schepenen Gerty Lintermans links. © rv

Parkingclusters

De aanleg van nieuwe fietspaden vraagt om meer ruimte en daardoor verdwijnen er langsheen de Steenweg op Sint-Truiden een aantal parkeerstroken. Samen met de stad Landen werd hiervoor een oplossing uitgewerkt in de vorm van ‘parkingclusters’ voor verschillende woonzones binnen de bebouwde kom van Walshoutem en Wezeren.

Gescheiden rioleringsstelsel

“Aangezien we gaan werken aan het fietspad en het wegdek, nemen we van de gelegenheid gebruik om ook meteen een grondige vernieuwing van de riolering uit te voeren. De rioolbeheerder, fluvius, leggen een gescheiden rioleringsstelsel aan dat het regenwater en afvalwater apart opvangt en afvoert. Dat is beter voor het milieu. Elk gebouw langs de steenweg op Sint-Truiden krijgt dan ook een extra aansluitpunt om het afvalwater en het hemelwater apart af te voeren. In dezelfde rioleringswerken zullen ook de straten te Wezeren worden aangepakt.”

Uitvoeringstermijn

“Het Agentschap Wegen en Verkeer zal nu de onteigeningsplannen opmaken en de vergunningsprocedure opstarten. Wanneer de werken effectief uitgevoerd zullen worden, is vandaag nog niet bekend.” Stad Landen zal de nodige stappen ondernemen om bij het Agentschap Wegen en verkeer en de bevoegde minister erop aan te dringen dat de nodige budgetten voorzien worden, zodat realisatie zo snel mogelijk gestart kan worden.

Het college van burgmeester en schepenen heeft de projectnota van het ontwerp goedgekeurd. In de volgende stap wordt het rioleringsplan van de rioolbeheerder afgestemd op het wegenisontwerp en wordt er door de stad Landen, het Agentschap Wegen en Verkeer en de rioolbeheerder, Fluvius, de gemeente Gingelom en departement Mobiliteit en Openbare Werken verder samengezeten voor de verder fasering en zal er in de loop van volgend jaar met de bewoners over het ontwerp worden gecommuniceerd.

Definitief advies N80

De vervoerregioraad heeft, op advies van de stad Landen, de aanpassing van de N80 tussen Sint-Truiden en E40 via Gingelom als Interlokale weg (nu regionale weg) definitief geadviseerd voor hercategorisering. Dit betekent dat het zwaar verkeer dat van Hasselt komt in Sint - Truiden via de expresweg Sint-Truiden -Tienen naar de E40 gaat en niet via Gingelom – Sint-Truiden.

