Heilig Hartbeeld prijkt opnieuw op kerkhof na grondige restauratie

Het Heilig Hartbeeld raakte door de jaren heen in verval. Het was sterk vervuild, overdekt met schimmels en mossen, en miste bovendien een arm en een hand. De rechterschouder stond iets hoger en het dragend ijzer stak uit. Na een grondige reiniging werden de oude verflagen zo goed mogelijk verwijderd. In het midden van het beeld werden de zwakke plekken versterkt via betonverankering. De arm is geleidelijk heropgebouwd. Een zinken buis loopt tot in de wijsvinger zodat de stand van de hand daarop is aangepast. Het beeld werd tenslotte geschilderd met dampdoorlatende witte verf en behandeld met een mosdodend middel.