Grootste vindplaats van heelbeen in Vlaanderen bevindt zich op de begraafplaats van Neerwinden

LandenHet lokaal bestuur Landen en Natuurpunt hebben een infobord onthuld aan de begraafplaats te Neerwinden. Deze begraafplaats is één van de laatste vindplaatsen van het plantje heelbeen en zelfs de grootste vindplaats in Vlaanderen. Het bord geeft meer uitleg over het unieke aspect van deze locatie.

Heelbeen groeit van nature op schrale leem- en zandleemgrond met een open kruidvegetatie. Tot WO II vond men heelbeen veelal op weinig bemeste akkers met wintergraan. Zoals zoveel andere akkeronkruiden die vroeger heel algemeen waren, is ook heelbeen volledig verdwenen uit het landbouwgebied door het gebruik van herbiciden.

Heelbeen heeft zich kunnen vestigen op en rond de begraafplaats in Neerwinden omwille van enkele gunstige omstandigheden voor het plantje: een door de middagzon opgewarmde, vrij steile berm, een licht uitgeloogde leembodem, geen invloed van pesticiden en een juist beheer door de stad.

Reeks mooie planten

Dankzij deze gunstige factoren vind je op de begraafplaats van Neerwinden naast heelbeen ook een hele reeks andere mooie planten zoals hoenderbeet, grote en gladde ereprijs, vroegeling, grote leeuwenklauw, sint-janskruid, schapenzuring, … Deze omstandigheden zorgen er ook voor dat op de berm een aantal soorten solitaire bijen leven die nectar en stuifmeel halen uit de bloemen en nestgelegenheid vinden in de steile wand van de berm. Meer info vind je op het infobord of in “Licht op Landen” editie juli- augustus 2022.

“Stad Landen en Natuurpunt werken al lange tijd nauw samen en zullen dat ook in de toekomst verder doen. Zo adviseert Natuurpunt onze technische dienst rond het beheer van het openbaar groen. Wie nu op zoek gaat naar heelbeen, zal het plantje niet vinden. Heelbeen is immers een vroegbloeiende winterannuel (bloeiperiode maart – april) die na de bloei afsterft en in de herfst weer kiemt. In het voorjaar van 2023 organiseren we in samenwerking met Natuurpunt met als focus dit kleine bijzonder plantje. Wij houden je op de hoogte via ‘Uit in Landen’ en ‘Licht op Landen’”, aldus Saartje Leven, schepen van leefmilieu.

Lees verder onder de foto.

Volledig scherm Heelbeen is immers een vroegbloeiende winterannuel (bloeiperiode maart – april) die na de bloei afsterft en in de herfst weer kiemt. © stad Landen

Bewonderen in voorjaar

Nu zal je het prachtige en zeldzame plantje dus niet in bloei aantreffen. Heelbeen (Holosteum umbellatum) is een eenjarige plant die behoort tot de anjerfamilie (Caryophyllaceae). De blauwgroene plant wordt 2-25 cm hoog. De kale of klierachtig gewimperde bladeren zijn langwerpig. De bovenste, eironde, 1-1,5 cm lange bladeren zijn zittend en hebben een stompe top. De onderste bladeren zijn min of meer langwerpig.

Heelbeen bloeit zoals eerder al gezegd in maart en april met witte, naar de top toe vaak roze bloemen. De bloeistengel is onder de schermvormige bloeiwijze meestal klierachtig behaard. Het scherm bestaat uit vijf tot tien bloemen. De bloem bestaat uit vijf kroonbladen. De rand van het kroonblad is getand. De kroonbladen zijn iets langer dan de kelk. De kelkbladen zijn niet vergroeid en hebben een lichte rand. De bloemstelen zijn als de bloemen zijn uitgebloeid teruggeslagen, maar richten zich later weer op.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.